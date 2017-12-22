Горько не кричат, а плачут: жених с невестой из Екатеринбурга остались без свадьбы на Гоа

Греться Уральской зимой жениху и невесте остается разве что теплыми воспоминаниями — об их первой встрече. Денис и Оксана познакомились в Индии, на Гоа, ровно год назад. Пожениться решили там же. Забронировали билеты за 4 месяца, разослали приглашения друзьям. Но со свадьбой внезапно пролетели. Планы молодым разрушил турагент, отменив бронь авиабилетов. По словам пострадавших, без отдыха остались почти два десятка человек. И Оксане с Денисом еще повезло, что развернули их не в аэропорту. Впрочем, шанс попасть на собственную свадьбу у пары еще есть. Если турагентство вернет деньги. Но там, похоже, расставаться с предоплатой не торопятся. Туристы получили лишь 15%, а после — рассказывают — менеджеры перестали выходить на связь. Мы тоже попытались встретиться с представителями агентства. Но на звонки не отвечает ни один телефон, а офис — по законам жанра — закрыт. Оказалось, на рабочем месте здесь никого не видели уже больше двух месяцев. Эксперты предполагают — похоже, фирма увязла в долгах. И деньги нынешних клиентов ушли на оплату покупок предыдущих. Денис и Оксана несмотря ни на что все же собираются устроить свадьбу. Но уже не на тропическом побережье, а среди заснеженных уральских гор.