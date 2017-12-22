Года не беда: вручаем телепремию самому активному пенсионеру

22.12.2017

Номинанты доказали — на пенсии жизнь только начинается!



— Василий АФОНЧИКОВ, в 90 лет завоевавший желтый пояс по айкидо

— Владимир ЛЯМИН, 90-летний блогер

— Таисия ПЧЕЛИНЦЕВА, прыгнувшая с парашютом в 80 лет