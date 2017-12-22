Года не беда: вручаем телепремию самому активному пенсионеру

Номинанты доказали — на пенсии жизнь только начинается!

— Василий АФОНЧИКОВ, в 90 лет завоевавший желтый пояс по айкидо
— Владимир ЛЯМИН, 90-летний блогер
— Таисия ПЧЕЛИНЦЕВА, прыгнувшая с парашютом в 80 лет

Голосуйте и Вы! По телефону 272-000-2 или на наших страницах в социальных сетях:

Зрительское голосование остановится 23 декабря в 19:00.

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