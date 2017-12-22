Эщкере, биткоин и шипы: рейтинг самых популярных интернет-запросов уходящего года

Спиннеры, «Матильда» и рутений. Казалось бы, что между ними общего? Ответ следует искать… в интернете. Это то, что в уходящем году больше всего интересовало екатеринбуржцев и чаще запрашивалось в поисковых системах. В топе самых популярных кликов 2017-го почти нет политики, зато много происшествий, скандалов и новомодных штучек. Итак, для начала — события общероссийского масштаба, оставившие самый яркий след в истории поиска
Рейтинг популярности запросов в баллах:
События в России и мире:
Штраф за отсутствие знака «Шипы» — 77
Скандал вокруг «Матильды» — 76
Лженаучность гомеопатии — 53
События Свердловской области:
Выборы губернатора — 68
Ураган в Свердловской области — 59
Выброс рутения — 55
Вещи и явления года:
Спиннер — 79
Криптовалюта — 77
iPhone Х- 69
Рейтинг составлен на основании данных поисковой системы «Яндекс».