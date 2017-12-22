Эщкере, биткоин и шипы: рейтинг самых популярных интернет-запросов уходящего года

Спиннеры, «Матильда» и рутений. Казалось бы, что между ними общего? Ответ следует искать… в интернете. Это то, что в уходящем году больше всего интересовало екатеринбуржцев и чаще запрашивалось в поисковых системах. В топе самых популярных кликов 2017-го почти нет политики, зато много происшествий, скандалов и новомодных штучек. Итак, для начала — события общероссийского масштаба, оставившие самый яркий след в истории поиска

Рейтинг популярности запросов в баллах:

События в России и мире:

Штраф за отсутствие знака «Шипы» — 77

Скандал вокруг «Матильды» — 76

Лженаучность гомеопатии — 53

События Свердловской области:

Выборы губернатора — 68

Ураган в Свердловской области — 59

Выброс рутения — 55

Вещи и явления года:

Спиннер — 79

Криптовалюта — 77

iPhone Х- 69

Рейтинг составлен на основании данных поисковой системы «Яндекс».