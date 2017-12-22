Еще на шаг ближе к ЭКСПО: в Екатеринбурге открылась штаб-квартира заявочного комитета

Церемония открытия штаб квартиры стала — без преувеличения — событием мирового масштаба. Именно на ней заявка Екатеринбурга разлетелась по всему миру — ее опубликовали на полутысяче сайтов. Горожане же смогут узнать все о подготовке города к ЭКСПО лично — прямо в офисе. И представить свои идеи о том, какие объекты они хотели бы видеть в Екатеринбурге будущего. Лучшие проекты жюри обещает отметить денежным призом. В штаб квартире ждут идей и вопросов и из-за рубежа. На сайте заявочного комитета на трех языках начал работать форум.