Жители дома на Бакинских Комиссаров больше месяца живут без лифта

Лифты в доме меняли несколько лет назад. Поэтому поначалу поломку жители в серьез не восприняли — думали, подъемник скоро починят. Но время шло, а ситуация не менялась. Коммунальщики разнесли по всему дому листы для голосования — платить или не платить. В подъездах, где лифты работают, мнения разделились. Кто-то категорически против поборов. Но большинство готово раскошелиться. Иного выхода нет — говорят в управляющей компании. Подрядчик, обслуживающий лифты, запросил 45 тысяч рублей. Требуется замена канатов и тормозных устройств. Никаких нарушений юристы здесь не видят. И если жители возьмут эти расходы на себя, они вправе проверить — куда пошли деньги. Добавим, что для положительного решения общего собрания необходимо набрать 2/3 голосов всего дома. А всем сомневающимся хотим заметить, завтра лифт может остановиться у вас и без помощи соседей его также не починят.