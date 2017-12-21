В свердловский онкоцентр чуть не попала партия поддельного лекарства

Их качество вызвало у медиков, как и то, что компания вышла на онкоцентр напрямую, минуя привычную систему тендеров. Подтвердить качество препаратов поставщик не смог. А когда начались разбирательства, отказался подписывать контракт — и исчез. По адресу, который был указан в заявке на исполнение госзаказа, никого не оказалось, телефоны горе-поставщика недоступны. Впрочем, уйти под воду им вряд ли удастся. Мошенников разыскивает прокуратура.