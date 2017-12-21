Они знали, что там животные! В подвале дома на Фестивальной замуровали котов

Жалобные стоны из подвала раздаются весь день. За железной перегородкой мяукают 4 кошки, которых в подземелье буквально замуровали коммунальщики. Кошачьи лазейки заколотили накануне. Мол, открытые продухи выстужают дом. Жильцы просили управленцев освободить тех, кто остался внутри. Но те, говорят, отказались не только на время снять затворки, но и открыть дверь в подвал. Поэтому местные сами решили провести спасательную операцию – пробили дыру и позвали зоозащитников. Но мурки задумки не поняли — и выходить побоялись. Тогда зоозащитники установили ловушку с кормом. А сами спрятались в машине. Когда один из котов зашел в клетку, дверцу захлопнули. Но русские коты не сдаются. Поняв, что из одной западни он попал в ловушке, зверь начал отчаянно сопротивляться. Вернуть серого обратно в клетку удалось с трудом – через пот и кровь. То ли животные оказались чересчур юркими, то ли люди — нерасторопными, но следующей мурке удалось вырваться аж из машины! Чтобы кошка не осталась на улице, зоозащитникам пришлось гоняться за ней по двору и в очередной раз рисковать здоровьем. Ради спасения несчастных кисок люди готовы терпеть боль. Однако два котенка из подвала так и не вышли. Зоозащитники пошли на крайние меры — сами отправились к коммунальщикам просить ключи от подвала. В присутствии камер упрямиться управленцы не стали. Но, к сожалению, найти оставшихся кошек в темноте не удалось. Пришлось устроить им западню. На приманку малыши так и не вышли. Поэтому спасательную операцию зоозащитники планируют продолжить в ближайшие дни — и рассчитывают на любую помощь горожан. Вызволенным животным, в частности, уже подыскивают новый дом

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(Марина Сепповна Ш.)