Хоккею быть! На Птицефабрике все-таки зальют каток

Подарок местным жителям преподнесут общественники.

Единственный каток в микрорайоне этой зимой не залили. Местная администрация не дала доступ к воде: мол, не может тратить деньги на землю, которая ей не принадлежит. Так что хоккеистам пришлось сменить шайбу на футбольный мяч. Но теперь у ребят вновь появилась надежда вернуться к любимой игре. Общественники пообещали не только залить каток, но и помочь с установкой кабинок для переодевания.

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