Дождались! В Академическом сдали новый садик

Уже в январе 2018 в него пойдут 250 малышей.

Воспитателей не узнать. Сегодня они — главные герои утренника. В образе придворных дам встречают первых посетителей нового садика. Среди них и дети — из соседнего учреждения. Правда, им пройтись по группам не удалось. Вместо дошколят детсад тестируют журналисты и чиновники. Заглядываем в группы и спальни — сразу вспоминаем нелюбимый сон-час. Зато сейчас — с радостью бы прилегли на час другой, но вот подушки в садик еще не завезли. Все остальное — показывает завхоз — уже готово. Из спальни попадаем в игровую. Мальчики — направо, девочки — налево. Комната разделена по гендерному принципу. Причем, различаются не только игрушки, но даже цвета ковров. Но нам — в виде исключения — разрешают поиграть всем вместе. Из парикмахерской гостей ведут на кухню — правда, уже настоящую. Но ни компота, ни манной каши здесь пока нет — так что продегустировать еду не получилось. Но воспитатели обещают — малышей будут кормить вкусно. Проверить, так ли это, дети смогут уже в январе. Садик откроет двери сразу для 250 воспитанников. Но, к нашему сожалению, все места уже заняты.

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четверг 21 Декабря 2017
Дождались! В Академическом сдали новый садик