Десятки обманутых пенсионеров! В Первоуральске начали судить лже-газовиков

По версии следствия, они вынуждали свердловчан покупать дорогостоящее оборудование.

Подсудимые, на удивление, молчаливы. Хотя, по материалам дела, за словом в карман они не лезли — легко убеждали пенсионеров отдать им последние деньги. Подельники приходили к старикам и, представляясь газовиками, советовали установить датчик. Жертв лже-газовики выбирали тщательно — стучались к одиноким старикам старше 70ти лет. Те подвоха не замечали — гости были в фирменных костюмах и с оборудованием. Так всего за месяц обвиняемым удалось выудить у двух десятков пенсионеров двести тысяч рублей! Не удивительно, если принять во внимание их опыт: все трое раньше продавали фильтры для воды. Но бизнес прогорел. Судьба же обманутых стариков подсудимых, видимо, мало волнует. Поэтому настоящие газовики призывают горожан быть осторожнее. Определить самозванцев несложно: у профессионалов должны быть фирменные тужурки и удостоверения. Проверить данные можно, позвонив в газовую компанию. Официалы заранее предупреждают о проверках и не берут денег за просмотр. Так что фальшивым газовикам теперь придется вернуть пенсионерам деньги и ответить за свои поступки. Обвинение просит для подсудимых десять лет лишения свободы.

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Десятки обманутых пенсионеров! В Первоуральске начали судить лже-газовиков