Жители дома в поселке Шинный несколько лет задыхаются от собственных нечистот

От невыносимой вони уже несколько лет задыхаются в этом подъезде. Вопрос с канализацией — возмущаются жители — коммунальщики пустили на самотек. Неприятный запах чувствуется уже на подходе к дому. Неудивительно — подвал затоплен стоками. Больше всего страдают жильцы первого этажа. Испарения из подвала сначала поднимаются к ним. От постоянной влажности подъезд превращается в ледяную пещеру. Тут и поскользнуться недолго. С ног валит и вонь. Однако коммунальщики уверяют, что впервые слышат об этой проблеме. Они быстро выяснили, что засор дворовой — и обратились в службу водооотведения. Если в ближайшее время в этом районе вновь случится дворовой засор, коммунальщики сразу закажут гидропромывку сетей в службу водооотведения. но для этого жителям нужно обязательно сделать заявку в аварийную службу управляющей компании