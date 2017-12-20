За год в Екатеринбурге сдали миллион квадратных метров жилья

Без мешков, но с подарками. Чиновники сегодня в роли Дедов Морозов — приготовили горожанам множество сюрпризов. Новый год все-таки. Жители Академического, видимо, так хорошо себя вели, что заслужили современный садик и огромную школу. Их откроют завтра. Жителям центра вскоре преподнесут полезный подарок — новую спортивную площадку у Дворца Молодежи. Здесь можно будет заняться воркаутом, стритболом, покататься на скейтборде и велосипедисте. Рампы и трамплины уже установили. Но это, по сути, открытка к главному презенту для города и поклонников большого футбола. На днях строители должны сдать обновленный Центральный стадион, на котором летом пройдут игры Мундиаля. К арене прилагаются и четыре тренировочные площадки, сделанные по стандартам ФИФА. Все это потом «передарят» местным спортсменам — причем, не только футболистам. На подарки градостроители не скупятся. Ценителей искусствам обрадует появление в Екатеринбурге филиала Эрмитажа — буквально на днях был согласован проект и заключен контракт на строительство. Сами же власти в канун Нового года обещают и впредь сохранять историю — и строить новое будущее. Говорят, справятся сами — без Деда Мороза.