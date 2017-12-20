В Екатеринбурге открылась выставка раритетных елочных игрушек

По эти игрушкам, представленным на выставке, легко можно изучать историю страны. Это не просто игрушки, а настоящее зеркало эпохи. Здесь и кукуруза Хрущева, и украшения, сделанные солдатами второй мировой, и картонные фигурки достижений отечественного автопрома. Самый старый экспонат висел на елке еще в 1890-ом году — до революции игрушки привозили в Российскую империю из Германии. По словам организаторов, современные игрушки значительно уступают раритетам в оригинальности. Так что здесь можно почерпнуть массу для украшения новогодней красавицы.