Пропесочить бы их! Автоинспекторы просят детей не кататься на горках возле дороги

От таких спусков дух захватывает не только у ребятни, но и у автоинспекторов. Дети катятся прямо под колеса. Теперь опасную горку хорошенько пропесочат. Правда, признают инспекторы, усилий хватит до первого снега — придется возвращаться сюда еще не раз. Однако заботу проверяющих местные жители не оценили. Это не к ним, объясняют ревизоры. Построить горку во дворе могут-либо жильцы, либо — по их инициативе — управляющая компания. О безопасной горке мечтают и жители домов на Бебеля. Пока глядя, куда катятся их дети, родители за сердце хватаются. Даже возведенные на скользком пути баррикады ребятне не помеха. Все в руках самих жильцов, напоминают коммунальщики. А пока дворовые развлечения не будут безопасными, взрослых призывают следить за детьми. Докатиться с горки до больницы недолго.