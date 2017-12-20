От таких спусков дух захватывает не только у ребятни, но и у автоинспекторов. Дети катятся прямо под колеса. Теперь опасную горку хорошенько пропесочат. Правда, признают инспекторы, усилий хватит до первого снега — придется возвращаться сюда еще не раз. Однако заботу проверяющих местные жители не оценили. Это не к ним, объясняют ревизоры. Построить горку во дворе
Пропесочить бы их! Автоинспекторы просят детей не кататься на горках возле дороги
Благоустроители уже начали их засыпать.
От таких спусков дух захватывает не только у ребятни, но и у автоинспекторов. Дети катятся прямо под колеса. Теперь опасную горку хорошенько пропесочат. Правда, признают инспекторы, усилий хватит до первого снега — придется возвращаться сюда еще не раз. Однако заботу проверяющих местные жители не оценили. Это не к ним, объясняют ревизоры. Построить горку во дворе