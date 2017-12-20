Наркотики или химикаты? Хозяин «ядовитой» квартиры в Ивделе прошел тест на полиграфе

Рассказывать о своей квартире Алексею приходится полиграфу. Чтобы доказать — он никакой не наркоман. В употреблении запрещенных веществ молодого отца с семьей заподозрили после жалобы на качество ремонта. Ведь после переезда в новое жилье мужу, жене и трехлетней дочке внезапно стало плохо. Врачи заключили: это — токсическое отравление. Однако, полицейские проверять почему-то начали не здание, а саму семью. Алексей не понимает — почему результаты прошлой экспертизы в расчет никто не берет. Роспотребнадзор обнаружил в квартире шестикратное превышение содержание бензола и стирола. Вещества могли выделять некачественные стройматериалы. Негодование мужчины полиграф тут же подметил. И заключил — испытуемый не лжет. Но полиграф, похоже, пока единственный — кто встал на сторону главы семейства. По словам Алексея, полицейские не поверили ни словам, ни данным экспертизы. И всеми силами старались найти тех, кто подтвердит его наркозависимость. Ведь во всем доме плохо стало лишь одной семье. Но мужчина готов любыми способами доказывать обратное. И уже сдал тест на три вида наркотика. Тест наркотиков в организме не нашел. Его результат Алексей собирается отнести в следственный комитет, чтобы его приложили к делу. И начали разбираться уже не с его семьей, а со строителями странной квартиры.