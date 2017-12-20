Хватит это терпеть! Екатеринбуржцы заставили соседку прибраться в своей захламленной квартире

В этой квартире не то что убраться, даже пройти — непросто. Горы мусора выросли до потолка. А квадратные метры с жильцами делят насекомые и грызуны. Как дома они чувствуют себя даже в подъезде. Устав бороться с нашествием тараканов своими силами и терпеть вонь, жители позвали на подмогу районную администрацию. Как ни странно, но устроили этот бардак женщины. В квартире по социальному найму живет пенсионерка с тремя взрослыми дочерями. Одна из них, Валентина, уже становилась героиней выпусков новостей, когда столкнула своего двухмесячного сына на рельсы в метро. Ребенка у женщины забрали. Теперь «засветились» и ее сестры. Александра, также лишенная сына, уверяет: в квартире не хлам, а нормальные вещи, их просто не успели перевезти. Помощь в уборке управляющая компания предлагала семье много раз, но те отказывались и продолжали годами копить мусор. На этот раз чистоту коммунальщики наводят без спроса. Все нужные вещи вынесли на улицу. Чтобы владельцы не занесли их обратно, кучу пролили водой. Скоро ее вывезут туда, где ей и место — на свалку. А квартиру и подъезд наконец обработают от паразитов. На прощанье коммунальщики предупреждают жильцов — эта уборка была последней. Если женщины продолжат копить хлам, их просто выселят из квартиры на улицу.