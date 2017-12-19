В Нижнем Тагиле мужчину придавило бетонной плитой в собственном подъезде

Между первым этажом и подвалом коммунальщики спешно возводят железное ограждение. Решетку устанавливают взамен бетонной стены, которая стояла здесь еще вчера. Перекрытие обрушилось внезапно — и как раз в тот момент, когда мимо проходил житель дома. Как рассказывают очевидцы, 39летнему мужчине придавило обе ступни. Он спустился вниз — проверить почту, и неудачно задел плиту ногой. Для ветхой конструкции этого оказалось достаточно. Житель принял удар на себя — хотя под завалами могли оказаться и две его маленькие родственницы, которые спускались по лестнице. Соседи увели девочек к себе и вызвали скорую и МЧС. Сейчас на месте работают не только слесари, но и надзорные органы. Они выясняют, кто хотя бы на бумаге следит за зданием и почему перекрытие находилось в аварийном состоянии. Однако отделаться взысканием управляющей компании вряд ли удастся. Пострадавший вскоре пройдет судебно-медицинскую экспертизу, чтобы оценить причиненный ему вред. Все затраты на лечение он намерен взыскать с виновных.