На Площади 1905 года начали возводить ледовые скульптуры

Вдохновленные темой футбола, скульпторы сразу включаются в игру. Чтобы одержать победу в этом ледовом чемпионате, некоторые участники идут на риск – применяют красивые приемы там, где уместнее практичность. Но желание победить сильнее страха. Опасный момент — команда из Новоуральска делает футбольные ворота из опасного для льда ажура. А скульпторы из Якутии решили брать эмоциями. Пас в этой игре участники передают не мячом, а ледовыми кирпичами – причем, не только партнерам, но и соперникам, если у тех вдруг закончился стройматериал. Перед трудностями не пасуют и технические службы. Помощники едва успевают отсеивать брак. Такая игра стоит свеч. Только одна из 8 команд-участниц станет победительницей ледового чемпионата. Это будут те, кто покажет самый красивый результат.