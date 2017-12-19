Кто незаконно елочку срубил? В свердловских лесах начали ловить браконьеров

Зеленые красавицы сейчас в цене. Местные подешевле, заграничная экзотика подороже. Но, в среднем, на базаре полтора метра радости можно купить за тысячу рублей. В основном, это — плата за удобство. По себестоимости новогоднее деревце можно взять только у лесничих. В лесу, как в госучреждении, стоимость елки фиксирована — 33 рубля за метр. Приходи — выбирай. Александр так и поступил. Но есть и те, кому даже таких денег жалко. На следы чересчур экономных свердловчан инспекторы сейчас натыкаются часто. Соблазну срубить елочку или сосенку бесплатно поддаются десятки браконьеров. Расчет неверный, говорят стражи лесного порядка. Тем, кто пойдет в обход системы, деревца обойдутся, в среднем, в 4 тысячи рублей — это штраф за рубку елок в неположенном месте. Таких цен даже на елочных базарах нет! Но охотники за халявой все равно найдутся, вздыхают инспекторы — и продолжают круглосуточно патрулировать леса. Для них самих символы нового года бесценны.