В обеденный перерыв металлурги спешат не в столовую, а во двор завода. Ведь еду нужно сначала выиграть или проиграть. Съедобный куш разыгрывают в необычной забаве — петанке. В европейскую игру свердловчане играют
Играют за обед! Свердловские металлурги осваивают петанк
Одерживает верх та команда, чьи шары больше приближены к центральному.
В обеденный перерыв металлурги спешат не в столовую, а во двор завода. Ведь еду нужно сначала выиграть или проиграть. Съедобный куш разыгрывают в необычной забаве — петанке. В европейскую игру свердловчане играют