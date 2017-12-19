Играют за обед! Свердловские металлурги осваивают петанк

Одерживает верх та команда, чьи шары больше приближены к центральному.

В обеденный перерыв металлурги спешат не в столовую, а во двор завода. Ведь еду нужно сначала выиграть или проиграть. Съедобный куш разыгрывают в необычной забаве — петанке. В европейскую игру свердловчане играют по-уральски сурово. Правила этой игры чем-то напоминают керлинг. Задача команд — бросить синие и зеленые шары как можно ближе к оранжевому. В роли снарядов собственная продукция — стальные шары для перемалывания руды. Подручный инвентарь в пять раз тяжелее профессионального. Но голодных спортсменов ничто не остановит. Здесь на счету каждый бросок, поэтому спортсмены тщательно прицеливаются. Промахиваться нельзя, ведь сегодня за них болеют не только коллеги, но и журналисты. Длится игра всего 15 минут — ведь нужно еще успеть пообедать. Такой досуг руководство завода поддержало — ведь играют рабочие без отрыва от производства. Впрочем, вскоре соревнования могут выйти на новый уровень. Но сначала рабочие собираются устроить соревнования заводского уровня. И сразиться с коллегами из других цехов. Но вот останется ли приз съедобным — пока не говорят.

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Играют за обед! Свердловские металлурги осваивают петанк