Играют за обед! Свердловские металлурги осваивают петанк

В обеденный перерыв металлурги спешат не в столовую, а во двор завода. Ведь еду нужно сначала выиграть или проиграть. Съедобный куш разыгрывают в необычной забаве — петанке. В европейскую игру свердловчане играют по-уральски сурово. Правила этой игры чем-то напоминают керлинг. Задача команд — бросить синие и зеленые шары как можно ближе к оранжевому. В роли снарядов собственная продукция — стальные шары для перемалывания руды. Подручный инвентарь в пять раз тяжелее профессионального. Но голодных спортсменов ничто не остановит. Здесь на счету каждый бросок, поэтому спортсмены тщательно прицеливаются. Промахиваться нельзя, ведь сегодня за них болеют не только коллеги, но и журналисты. Длится игра всего 15 минут — ведь нужно еще успеть пообедать. Такой досуг руководство завода поддержало — ведь играют рабочие без отрыва от производства. Впрочем, вскоре соревнования могут выйти на новый уровень. Но сначала рабочие собираются устроить соревнования заводского уровня. И сразиться с коллегами из других цехов. Но вот останется ли приз съедобным — пока не говорят.