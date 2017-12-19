Екатеринбургу вернули часть градостроительных полномочий

Последние три года план застройки Екатеринбурга утверждала область. Теперь же свердловские власти вновь передали городской администрации право выбирать, как должен засариваться город. Ведь местным — виднее. Часть полномочий вернулась еще в мае этого года. Город снова смог утверждать правила застройки и планировку территорий. А сегодня к этим возможностям добавились еще два — утверждение нормативов для проектировщиков и право запрещать или разрешать точечные застройки.