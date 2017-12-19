Автосервис на дому: житель Лечебного занялся ремонтом грузовиков прямо в своей квартире

После пожара в квартире на первом этаже ее владелец занялся ремонтом машин. С тех пор соседи потеряли покой. Люди живут без свежего воздуха и словно на пороховой бочке. Договориться с предпринимателем жильцы не могут. Говорят, он разве что с кулаками на них не бросается. Жалобы во всевозможные инстанции тоже не помогают — в ответ приходят отписки. Сегодня в мастерской мы застали только одного рабочего. Он общаться не стал. До хозяина не дозвониться. Но теперь с ним будет разговаривать прокуратура — надзорный орган планирует проверить, на каком основании в жилом доме появилась автомастерская и почему бездействует Роспотребнадзор. Для этого жителям дома в Лечебном необходимо обратиться с письменным заявлением в областную прокуратуру. В нем следует изложить все подробности данного дела и приложить отписки от органов, не пожелавших вмешаться в ситуацию.