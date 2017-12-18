Целая фура подарков: дальнобойщик стал Дедом морозом для сирот

К этим детям Дед Мороз приезжает не на санках, а на фуре. У дальнобойщика Сергея есть традиция: в конце года он меняет профессию — и устраивает праздник сиротам. Доставляет им подарки и радость. Благотворительные сани, вспоминает водитель-блогер, он стал готовить летом 2014-го. Помощниками Деда Шофера стали сотни подписчиков Сергея. Одни перевели деньги, другие прислали подарки и приветы. Пятиклассница Насти из Нижнего Новгорода, к примеру, нарисовала для воспитанников уральских детдомов открытки. Помимо этого Сергей передал ребятам видеопривет от своих подписчиков из Казани, 3Д-книги, швейную машинку и сладости. Но водителю здесь рады даже больше, чем подаркам. Дед Мороз по совместительству уверяет, совершить новогоднее чудо несложно — нужно просто самому в него верить. Тогда и люди к тебе потянутся. Ну, а волшебнику на фуре пора дольше — ему нужно привести новогоднее настроение в еще один детский дом. Этого добра у него вагон.