Три месяца до выборов: Екатеринбург готовится к главному событию марта 2018

Сердце предстоящих выборов надежно спрятано от посторонних глаз. Сейчас оно бьется в привычном ритме, но в марте заметно ускорится. Ведь по этим проводам — словно по артериям — сюда будет стекаться информация с избирательных участков всего Урала. И этот мотор — обещает провайдер — выдержит любую нагрузку. Ко «дню икс» уже вовсю готовится вся страна. Чтобы выборы президента прошли максимально честно, за ходом голосования сможет следить любой желающий. Возможность отдать свой голос будет у каждого гражданина России. Для маломобильных групп избирательные участки подготовят особенно. Проголосовать можно будет даже на отдыхе — несколько избирательных участков откроют в крупных зарубежных городах. Узнать, как это сделать можно уже сейчас — на горячей линии. Она открылась сегодня и будет работать до окончания выборов.