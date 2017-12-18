Обязательная одежда водителя: нововведения в ПДД

Безопасность — ничто, имидж — все. Смириться с новой водительской униформой автомобилистки пока не могут. Светоотражающая одежда, говорят, это просто смешно. Однако, по новым правилам, надевать такую жилетку должны все водители, выходящие из машины в темное время. Иначе их попросту не видно. Многие участки, например — трассы, не освещаются. Как показывает практика, человека со светоотражателями видно за сотни метров. Однако, несмотря на преимущества, дамы на дорогах светиться не хотят — комплексуют. Мужчины в этом плане более практичны. Лучше уж пожертвовать имиджем, чем жизнью. О том, как защищает такая спецодежда, Валентина знает не понаслышке. Такой моде водители трамваев следуют в обязательном порядке. Для тех, кто не может махнуть рукой на внешний вид, продавцы предлагают на выбор два цвета — лимонный и оранжевый. Правда, найти их в магазинах непросто. У водителей еще есть время подстроиться под новую дорожную моду. Закон вступит в силу через 3 месяца.