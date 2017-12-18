Экономят воду? На Елизавете не заливают дворовый каток

Корт залили всего один раз, хотя должны это делать два раза в неделю

Здесь не то, что коньки, шайба не скользит. По словам местных, основание катка проливали лишь раз. Больше работников со шлангом на корте не видели. Без присмотра на льду образовались ямки, которых не видно. Леонид Данилович из-за этого пострадал. За дворовыми кортами сейчас следят районные администрации. Мы обратились к чиновникам, и на корт сразу приехали квартальный инспектор и подрядчик. Поясняют, по графику его заливают два раза в неделю. Но то снег идет, то доступа к воде нет. Вот и сегодня работы пришлось остановить. Это форс-мажорные обстоятельства, уверяет квартальный инспектор. Но все не так плохо, как описывают жители. Так что если на корте в вашем дворе возникли проблемы со льдом, обращайтесь в районную службу заказчика. Именно квартальные инспекторы несут ответственность за дворовые спортплощадки.

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