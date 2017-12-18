Екатеринбург заручился поддержкой российского МИДа

В заявочном марафоне ЭКСПО 2025

Поддержать город в качестве потенциальной столицы Всемирной универсальной выставки сенатор попросил лично Сергея Лаврова. Тот пояснил, что посольства России в разных странах уже начали работу по продвижению кандидата. Более того, этот вопрос на встречах с представителями иностранных делегаций поднимает и президент Владимир Путин. По словам сенатора Чернецкого, теперь главное — объяснить важность проведения всемирной выставки екатеринбуржцам. У города уже есть все задатки для выхода на новый уровень.

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