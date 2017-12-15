С видом на Исеть и окна соседей: на Воеводина хотят построить высотку

Жители окрестных домов выступили против такого близкого соседства.

Геосъемку студенты колледжа Ползунова учатся делать прямо во дворе. Ведь здесь можно понаблюдать не только за успехами, но и за очередной попыткой коммерсантов возвести здание. На этот раз на пятачке хотят втиснуть 11-этажку. Директор колледжа вспоминает, попытки построить на этом небольшом участке высотку появляются регулярно. Потенциальные застройщики постоянно меняются, переуступая друг другу право аренды. Они мечтают возвести здесь, в самом центре Екатеринбурга, элитный жилой дом с видом на набережную. Однако застройщик настаивает: закон на его стороне, это подтвердил и арбитражный суд. Эта земля предназначена для многоэтажного строительства, к тому же арендатор обещает, что расстояние до соседних зданий будет соответствовать существующим нормам. Но эксперты уверенны: любое строительство здесь изменит исторический облик города. Недовольство жителей и властей застройщик понимает, но отступать не готов. Ведь он уже три года платит за землю аренду и хочет возместить расходы. Сейчас фирма намерена добиваться разрешения на строительство. Кто победит в этом противостоянии: интересы горожан или бизнеса — покажет только время.

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