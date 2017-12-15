Путин, Джедаи и снег: топ самых популярных интернет-запросов на этой неделе

Выборы президента России: последние джедаи. Старт главной избирательной кампании страны волшебным образом совпал с премьерой нового эпизода «Звездных войн». Так что поп-корна, похоже, понадобится в два раза больше. «Да пребудет с нами сила», — крылатой фразой из «Star Wars» на этой неделе можно смело озаглавить топ самых популярных интернет-запросов.

Пресс-конференция Путина – 100

Погода в Екатеринбурге – 94

Премьера фильма «Звёздные войны» – 72

Поделки к Новому году – 69

Чемпионат мира по каратэ – 55

Праздник Ханука 46