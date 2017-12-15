Парковалась 30 лет! Пенсионерку из Екатеринбурга обязали убрать металлический гараж

Женщина удивлена, что из всего комплекса предписание поступило только ей.

Хозяйку одного из этих гаражей обязали освободить земельный участок. Женщина не может понять, почему из всего массива помешала только ее коробка. Этим гаражом Маргарита Васильевна пользуется уже 30 лет. В свои 80 женщина водит машину. И теперь ума не может приложить — где ее ставить. Ведь суд обязал автомобилистку демонтировать железный бокс. Действительно, по соседству стоит еще около десятка металлических гаражей. И ими хозяева пользуются, как прежде. Но даже при желании убрать гараж не под силу — уверенна владелица. Ведь сделан он на совесть. Но чиновники уверяют — ничего личного. Все по закону. Договор аренды с Маргаритой Васильевной давно расторгнут. К тому же постройка находится в санитарной зоне детского сада. Вот и попала под программу по выносу металлических гаражей за городскую черту. Рано или поздно это коснется всех владельцев. Зато в этой ситуации чиновники могут помочь перевезти гараж, как только заключат новый контракт с соответствующим подрядчиком. Но для этого автовладельцам, желающим воспользоваться этой услугой, нужно обратиться в районную администрацию с соответствующим заявлением.

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Парковалась 30 лет! Пенсионерку из Екатеринбурга обязали убрать металлический гараж