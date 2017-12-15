Он не терялся! В Первоуральске разыскивают мальчика, который никуда не пропадал

Как утверждают родители, сын, изображенный на объявлениях, не терялся. А женщина, которая объявила его в розыск — семье не знакома. Лже-маму и ее спутника видели сотрудники типографии. Они рассказали, что якобы ребенка из детского сада увел незнакомый мужчина. Причем заказчики листовок были пьяны. Зачем им потребовалось выдавать чужого ребенка за своего, расклеивать объявления о его мнимой пропаже, да еще и платить за это около полутора тысяч рублей — сейчас выясняет полиция. Сама женщина, указавшая в объявлениях свой телефон, ничего журналистам пояснить не смогла. Но уже известно, что имя и возраст ребенка в листовках указаны неверно. А изображение — подозревают родители — скачено из соцсетей. Сама женщина, указавшая в объявлениях свой телефон — ничего журналистам пояснить не смогла.