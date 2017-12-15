Он не терялся! В Первоуральске разыскивают мальчика, который никуда не пропадал

Фотографии с ребенком неизвестные распространили по всему городу.

Как утверждают родители, сын, изображенный на объявлениях, не терялся. А женщина, которая объявила его в розыск — семье не знакома.  Лже-маму и ее спутника видели сотрудники типографии. Они рассказали, что якобы ребенка из детского сада увел незнакомый мужчина. Причем заказчики листовок были пьяны. Зачем им потребовалось выдавать чужого ребенка за своего, расклеивать объявления о его мнимой пропаже, да еще и платить за это около полутора тысяч рублей — сейчас выясняет полиция. Сама женщина, указавшая в объявлениях свой телефон, ничего журналистам пояснить не смогла. Но уже известно, что имя и возраст ребенка в листовках указаны неверно. А изображение — подозревают родители — скачено из соцсетей. Сама женщина, указавшая в объявлениях свой телефон — ничего журналистам пояснить не смогла.

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Он не терялся! В Первоуральске разыскивают мальчика, который никуда не пропадал