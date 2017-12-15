Хоккея не будет! Жителей нескольких домов на Птицефабрике оставили без катка

Клюшкой Никита теперь машет только в виртуальной реальности. Единственный каток в микрорайоне — где зимой отдыхала вся детвора — в этом году не работает. Но похоже, вода у чиновников нынче на вес золота — говорят местные. Ведь этой зимой им не досталось ни капли. Хотя несколько лет подряд администрация района заливала каток. И эта атмосфера утеряна навсегда — боятся жители. Ведь однажды они уже потеряли корт, который был по соседству. Теперь на его месте парковка. Ну, а дети — шатаются без дела или сидят перед телевизором. Но на все просьбы вернуть двору любимое развлечение чиновники отвечают отказом. Но объясняют: дело вовсе не в деньгах. Похоже, чиновникам придется искать другое место для юных хоккеистов, где с документами все в порядке. Но на этот поиск уйдет не один месяц. Ну, а пока — похоже — школьникам остается только мечтать о новых победах.