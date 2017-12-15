Химмаш в дыму: на Черняховского несколько дней тлеет несанкционированная свалка

Пожарные разводят огонь, чтобы его потушить. Без костра, говорят, они попросту околеют. Дрова нашли тут же, среди мусора. А на выброшенных стульях можно перевести дух. Но такие минутки отдыха редки. Нелегальная свалка, которая тлела несколько дней, накануне разгорелась. На огонек слетелись три десятка пожарных. Чтобы понять масштаб бедствия, они возвели световую башню. За ночь открытый огонь удалось потушить, но складывать шланги пока рано — надо, как следует, пролить мусор. Поэтому обед ликвидаторам пришлось устраивать прямо на свалке — на обнаруженном среди мусора столе. На чай с бутербродами лишь несколько минут. Нельзя допустить, чтобы пожар вернулся на прежние позиции. Однако не до всех тлеющих куч можно дотянуться. Те, кто на передовой, со штабом держат связь по телефону. Приходится следить за уровнем не только воды, но и зарядки. Гораздо медленнее, но верно гаснет подземное пламя. Полностью потушить свалку огнеборцы надеются вечером — к огромной радости местных. Из-за гари они даже не могут проветрить квартиры. Но как показали исследования, концентрация вредных веществ в воздухе не превышена. Поэтому горожан просят немного потерпеть. Свалку не только потушат, но и ликвидируют. Но если у чиновников вся еще впереди, то работа пожарных практически закончена. Как и, в прямом смысле слова, серые будни жителей окрестных домов.