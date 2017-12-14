Заправщики залили в бак легковушки дизель вместо бензина

Анна заказала заправщику 10 литров бензина и пошла к кассе. Там оператор сообщил, что в бак залили дизельное топливо. Оказалось, помощник промахнулся с пистолетом. Только когда на заправку приехали журналисты, работники пошли клиентке навстречу. Они приняли претензию Анны и пообещали все исправить. Однако слово «сейчас» оказалось растяжимым понятием. В этот день Анна на работу так и не попала. Спустя несколько часов ее железному коню все-таки прочистили желудок. Топливная компания заявила, что проблемы нет. Девушке повезло, что она не успела завести двигатель, говорят автомеханики. В лучшем случае пришлось бы менять расходники. Поэтому пострадавшая сейчас думает о том, чтобы компенсировать моральный ущерб. Но это можно будет сделать только через суд.