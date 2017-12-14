Видит пожары и утечки газа: «электронный глаз» создали уральские ученые

Вот уж точно — мал золотник да дорог. Этот крошечный датчик может спасти тысячи человеческих жизней — предупредив об опасности. Ведь огонь он распознает за считанные секунды благодаря «электронному глазу», который «видит» температуру. Свое назначение прибор может менять в зависимости от настроек. Так, он способен улавливать утечки газа или замечать малейшие передвижения даже в темноте. На разработку этой маленькой детали ученый потратил больше года и полмиллиона рублей. Но цель оправдывает средства — уверены бизнесмены, которые уже заинтересовались новинкой. Затраты на разработку должны с лихвой окупиться — уверенны специалисты. Ведь производство этого фоторезистора обходится в разы дешевле зарубежных аналогов. Поэтому, вскоре его должны поставить на поток. Уже сейчас создатели чувствительного датчика заключают первые контракты. Но на этом ученые не остановятся. В планах — отправить разработку в космос — где она будет помогать в наблюдениях за поверхностью Земли.