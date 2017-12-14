Ой, мороз! Синоптики озвучили прогноз погоды на новогоднюю ночь

В праздники будет холодно, но без температурных аномалий

Что касается последних недель года, то погода в эти дни будет изменчива. В ближайшее время на Урале морозов не будет — мы находимся на периферии антициклона, поэтому городу достается теплый воздух. На следующей неделе вновь ожидается похолодание – до минус 25 градусов. А после 24 декабря в регион придут снегопады, которые несколько смягчат морозы.

Также в разделе Жизнь

В «Кольцово» спасли замерзающего щенка
04.12.2017
В «Кольцово» спасли замерзающего щенка
Трава у дома: возле школы на Ильича растет конопля
03.07.2017
Трава у дома: возле школы на Ильича растет конопля
Тест-драйв семейной жизни: в Екатеринбурге появился муж напрокат
22.12.2016
Тест-драйв семейной жизни: в Екатеринбурге появился муж напрокат
Осторожно, облучение! Екатеринбургские таможенники рассказали, как распознать радиацию
08.12.2017
Осторожно, облучение! Екатеринбургские таможенники рассказали, как распознать радиацию
Сегодня
Ой, мороз! Синоптики озвучили прогноз погоды на новогоднюю ночь