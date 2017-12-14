Ой, мороз! Синоптики озвучили прогноз погоды на новогоднюю ночь

Что касается последних недель года, то погода в эти дни будет изменчива. В ближайшее время на Урале морозов не будет — мы находимся на периферии антициклона, поэтому городу достается теплый воздух. На следующей неделе вновь ожидается похолодание – до минус 25 градусов. А после 24 декабря в регион придут снегопады, которые несколько смягчат морозы.