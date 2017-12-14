Почему свою зарплату они вынуждены получать не через бухгалтерию, а через суд, рабочие тагильского завода не понимают до сих пор. Жалуются, директор не оплачивал их труд два года. Больше 200 семей вынуждены были жить в лишениях. Но похоже, проблемы подчиненных руководителя
Ответит за «борзоту»: в Нижнем Тагиле судят директора завода, который не платил зарплаты
Деньги рабочие получили только после вмешательства Владимира Путина
Почему свою зарплату они вынуждены получать не через бухгалтерию, а через суд, рабочие тагильского завода не понимают до сих пор. Жалуются, директор не оплачивал их труд два года. Больше 200 семей вынуждены были жить в лишениях. Но похоже, проблемы подчиненных руководителя