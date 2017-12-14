Ответит за «борзоту»: в Нижнем Тагиле судят директора завода, который не платил зарплаты

Почему свою зарплату они вынуждены получать не через бухгалтерию, а через суд, рабочие тагильского завода не понимают до сих пор. Жалуются, директор не оплачивал их труд два года. Больше 200 семей вынуждены были жить в лишениях. Но похоже, проблемы подчиненных руководителя по-прежнему не волнуют. На процессе он ведет себя невозмутимо. Хотя помимо семимиллионного долга перед заводчанами, за директором числится еще несколько грехов. За подобные преступления обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы. Но Денис Кокорин с этим не согласен. Мужчина признается лишь в том, что порой задерживал зарплату. Но в подробности не вдается. О проблемах на заводе теплоизоляционных материалов стало широко известно после визита на Урал президента Владимира Путина. Глава государства назвал поведение директора борзотой и поручил прилечь его к ответу. Деньги для рабочих тут же нашлись. Но от уголовной ответственности виновного это не освобождает. Следующее заседание по громкому делу назначено на конец декабря. Процесс обещает затянуться — ведь суд предстоит заслушать показания больше 2 сотен потерпевших.