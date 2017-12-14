Картины в туалете: в Музее ИЗО подвели итоги проекта «Внутреннее наблюдение»

В таких местах экспонаты еще не выставлялись. Но нужда заставила музейщиков искать новые решения. Теперь картинами увешены стены туалета — чтобы приблизить к посетителям. Это итог необычного эксперимента. Хранители несколько недель выясняли у посетителей — каким они видят музей нового формата. Те посоветовали создать в здании старинную атмосферу — поэтому в туалете добавили звук скрипящего пола. И это только одна из новых зон музея. На изменения работников вдохновили неравнодушные посетители. 40 участников опроса прогуливались по площадкам, делясь своими впечатлениями, эмоциями и личными переживаниями прямо на ходу — оставляли отзывы на бумаге, диктофоне или видео. Это исследования помогли понять, чего не хватает людям. Ориентируясь на пожелания, сотрудники создали уголки медитации и домашнего уюта, где можно посмотреть телевизор или послушать музыку. Чтобы создать теплую и дружелюбную атмосферу, в музее появились кружечки с чаем и желтые человечки, направляющие гостей. Так активисты решили вернуть традицию смотреть на экспозиции свысока. Чтобы понять, как модернизировать музей, сотрудники проанализировали переживания и страхи людей. Так одной посетительнице становилось грустно при виде старой женщины на портрете, другая пугалась ступенек. Собрав все отзывы, сотрудники составили психологический портрет своих гостей, который также поможет модернизировать пространство. Правда масштабное преобразование центра еще впереди — необычные площадки и места просуществуют в нем всего неделю.