История Екатеринбурга в деньгах: в городе презентовали издание об эволюции власти и экономики

«Власть. Деньги» это своего рода энциклопедия на тему властных отношений и экономики Екатеринбурга. Истории, представленные в книге, охватывают период с момента основания Екатеринбурга до середины 90-ых: рассказывает о межэлитных конфликтах, противостоянии политических лидеров. Конкуренция оказалась во благо — она придавала городу особый импульс развития. Как именно это происходило, объясняется с помощью архивных фотографий, докуменов и газетных публикаций. Работа над томом продолжалась полгода при поддержке генерального партнера — фонда святой Екатерины. Результат уже высоко оценили представители нынешней власти. Особо они отметили корректность подачи этой спорной информации