Депутаты прогулялись по городу, чтобы оценить качество уборки улиц

Борцы с последствиями ударов стихии не везде могут похвастаться победами

Качество уборки улиц депутаты проверяют на себе. Посреди рабочего дня они отправились на прогулку по городу вместе с чиновниками и коммунальщиками. И тут же засыпали их вопросами. Первым делом спрашивают: хватает ли уборочной техники для борьбы со стихией. Но о закупке техники пока, похоже, остается только мечтать. Ведь куда экономнее взять машины в аренду, чтобы летом они не стояли мертвым грузом. Да и часто проблема вовсе не в нехватке средств, а в автомобилистах. Притормозить зимой стараются не только автомобилисты, но и пешеходы. Ведь, признаются, спешить на тротуарах бывает просто опасно. Если снег с них и счищают, то вот со льдом справляются не всегда. Особенно на приграничных территориях — выездах из дворов и сходах на проезжую часть. Но, похоже, чиновники уборщикам не указ. Порой, на подрядчиков не влияют даже штрафы. Так что снег так и остается лежать на дорогах. Трудолюбие в коммунальщиках сейчас воспитывает и погода. Зима ожидается снежная. К тому же вскоре вырастет и объем работ — ведь область собирается перейти на круглосуточный режим уборки улиц.

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Депутаты прогулялись по городу, чтобы оценить качество уборки улиц