Жители Среднеуральска оказались невыездными из-за нечищеных дорог

Транспорт в Среднеуральске на морозе приходится ждать целый час. И то — если повезет. Замерзающие пассажиры передают друг другу — автобусы разворачивают на въезде в город из-за нечищеных дорог. Так что те, у кого нет личного транспорта, отправляются в путь пешком. Водители бы и рады подвезти пассажиров, но их не пускают сотрудники ГИБДД. Инспекторы признаются: их терпение лопнуло. Ведь администрация Среднеуральска, похоже, игнорирует все правила. Дороги после снегопада будто никто и не чистил. Поэтому в ГИБДД уверены — ездить по ним опасно. Водители автобусов с таким заключением согласились. Рассказывают: накануне только чудом избежали аварий на маршруте. А вот чиновники с таким мнением не согласны. Говорят, город убирается по ГОСТу. И у Администрации никаких претензий к качеству нет. Чиновники уже готовят обращение к начальнику областной автоинспекции Юрию Дёмину с просьбой отменить ограничения. Однако в ведомстве настаивают: они уже четырежды выписывали коммунальщикам Среднеуральска предписания с требованием почистить дороги, но все они остались без ответа. Ну, а пока мэрия и ГИБДД выясняют, кто из них прав, жители готовятся утепляться. Чтобы не замерзнуть в ожидании транспорта.