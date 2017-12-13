В Первоуральске открылся первый на Урале православный детский сад

В этом садике нянчатся не только с детьми, но и с их мамами. Его создали специально, чтобы женщины, оказавшиеся в трудной ситуации, смогли быстрее встать на ноги. Пока за малышами присматривают воспитатели, взрослые должны работать или решать проблемы с документами. Но порой они сами ведут себя, как дети — плачут о нелегкой судьбе и часто бездействуют. Поэтому хлопотать о родительницах приходится не меньше. Глаз да глаз здесь нужен не столько за детьми, сколько за мамами. Благотворительный садик, который, по задумке, должен помогать женщинам, только расслабляет их. У них становится меньше проблем и больше свободного времени. Но если Марина только делает первые шаги на пути к новой жизни – в приюте она меньше месяца — то как быть с Екатериной, сотрудники уже не знают. В этот центр женщина попала во второй раз – в первый ее выгнали за пьянку. Мама четверых детей дала обет не пить и не курить. Но искать работу она, видимо, никому не обещала. Зачем трудиться, когда можно получить все бесплатно? И действительно, в православном приюте Екатерина живет, как у Христа за пазухой. Вытащив женщину с теплотрассы, активисты даже помогли ей получить материнский капитал. Однако, тратить его на жилье та не торопится. Уговоры не помогают. Поэтому заставить мам искать новое жилье сотрудникам сложно, а попросить уйти — жалко. Хотя активисты понимают, воспитывать таких женщин гораздо сложнее их детей. Благотворители признают, что порой плодят иждивенцев, но верят в лучшее. Лишь просят всех желающих не устраивать детский сад. Когда-то ведь все равно придется повзрослеть.