В первый класс как в первый раз: в Екатеринбурге меняются правила приема детей в школу

Опять как в первый раз. Запись первоклашек в школы начнется только через полтора месяца, но эта тема уже одна из самых обсуждаемых на родительских форумах. Екатеринбуржцы заранее интересуются, как быть с пропиской, хватит ли мест в классах и как правильно отправить заявку. Некоторые даже айти-специалистов для этого нанимают. Беспокоятся взрослые не напрасно. В следующем году первый раз в первый класс пойдут около двадцати тысяч детей. И большинство родителей вновь будут стремиться пристроить их в так называемые «элитные» гимназии и лицеи. Из-за ажиотажа поступить в них порой нельзя даже по прописке. Поэтому чиновники решили изменить правила приема и дать возможность выбора. Учебные заведения в микрорайонах объединили в территориальные группы. По новым правилам будут работать 69 школ Екатеринбурга. Соседки по району должны находиться максимум в полукилометре друг от друга — чтобы детям было удобно добираться до любой из них. К примеру, в одну территорию объединили восемнадцатую школу и «французскую» гимназию. Они обе располагаются в районе Южного автовокзала. Дети, которые не успеют попасть в одну школу, ещё до лета смогут записаться в другую. И это устраивает всех. Но ажиотажа все равно не избежать, вздыхают чиновники. Чтобы пристроить ребенка в престижную школу, родители даже законы нарушают. Например, делают фиктивную прописку. Только за этот год было возбуждено восемь уголовных дел по статье «использование подложных документов». Провинившимся грозит штраф и пятно на репутации. В прокуратуре предупреждают, судимость даже за такую, казалось бы, мелочь может в будущем навредить чаду. Поэтому родителей просят сохранят спокойствие и — по возможности — пересмотреть свое отношение к рядовым школам.