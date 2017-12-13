Уральских хоккеисток пожизненно отстранили от Олимпиады

В анализах Екатерине Лебедевой и Екатерине Смоленцовой якобы обнаружен допинг

Эксперты придрались к пробам, взятым на Олимпиаде в Сочи. Тогда девушки выступали за женскую сборную страны. Из-за внезапно обнаруженных в их крови запрещенных веществ вся команда попала под санкции. Хоккеисткам запрещено в будущем участвовать в самых престижных соревнованиях планеты. Кроме того, МОК потребовал аннулировать результаты игр 2014 года. Это требование Международная федерация хоккея уже выполнила. Напомню, из-за антидопингового скандала Россия в буквальном смысле осталась без Олимпиады 2018. В следующем году наши спортсмены смогут выступить в Южной Корее только под нейтральным флагом.

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