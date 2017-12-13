Потолок падает на голову: жители дома на Лодыгина жалуются на капремонт

Это — бывшее общежитие. Удобства здесь рассчитаны на этаж. Всю сантехнику строители недавно поменяли, и взялись за чердак. Тут же на новые раковины и унитазы стала сыпаться штукатурка. Чудом лишь никто не пострадал. На время ремонтных работ соседям пришлось даже перестать пользоваться сушилкой. Говорят, и небезопасно, и себе дороже. Строители же торопятся оправдаться: мол, ремонт кровли еще не закончен. А обрушения начались после очистки чердака от шлака — ведь облегченные перекрытия выгнулись в другую сторону. Вот потолок и дал трещины. Когда завершатся все грязные работы, подрядчики обещают заняться восстановлением отделки. Но жители возмущаются — коммунальщики реагируют далеко не на все замечания к ремонту. Решать споры отправляют в специальный фонд. Но там уверяют: управленцы не правы. Они обязаны по обращению жильцов выйти на место и составить акты. Исполнение обещаний или предписаний заказчика строителям нужно еще будет подтвердить актом выполненных работ. Жители вправе его не подписывать, если у них останутся претензии. Что, в свою очередь, не позволит подрядчику получить расчет.