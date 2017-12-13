Ликвидаторы Чернобыльской аварии опоздали на открытие мемориала из-за задержки самолета

Свердловчане семь часов просидели в Кольцово, ожидая вылета в Москву

Причем два из них прошли в самолете. Где ни стюардессы, ни капитан не могли объяснить причину опоздания. Рейс Екатеринбург — Москва должен был вылететь еще в 7 утра. Людей посадили в самолет вовремя, но взлетать лайнер почему-то не торопился. Спустя часы ожидания — без информации и даже света — пассажиры попросили перевезти их в накопитель, но получили от авиакомпании отказ. Как стало известно позже — задержка произошла из-за технической неисправности. На стоянку самолет отбуксировали вместе с пассажирами. В итоге в Москву рейс отравился лишь спустя 7 часов.

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Ликвидаторы Чернобыльской аварии опоздали на открытие мемориала из-за задержки самолета