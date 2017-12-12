Внимание, розыск! Как не проколоться при покупке искусственной елки?

12.12.2017

Некачественная пластиковая хвоя может вызывать аллергию и дурно пахнуть.

Внимание, розыск. В толпе новогодних красавиц инспекторы ищут нелегалок, которые могут оказаться настоящими чудовищами. Преступницы вооружены и опасны — могут навредить здоровью: вызвать аллергию и отравление, ожечь и ранить. Распознать правонарушительницу непросто. На первый взгляд она ничем не выделяется на фоне добропорядочных елок. Но опытные сыщики – эксперты потребительского рынка — составили фоторобот преступника. Особые приметы – низкая цена, осыпающиеся иголки и неряшливые ветки. Но в первую очередь, нелегалку выдает отсутствие паспорта – маркировки и информации о потребительских свойствах праздничного символа. Впрочем, подельники — те, кто продает опасные елочки — всегда придумают, как это прикрыть. А ведь только этот документ может подтвердить репутацию елочки. В нем указывается, из чего искусственное дерево изготовлено и чем обрабатывалось. Как правило, елки без такого паспорта — горячие штучки. Они не имеют огнезащитного покрытия, а значит, могут загореться от любой искры. Например, если гирлянду замкнет. Кроме того, нарушителей легко учуять. Если елки производились с нарушениями, от них буквально разит опасностью. Однако, злодейки и их подельники хитры — в качестве маскировки неправильные елки специально продают на морозе. В таких условиях едкий химикат можно и не почувствовать. Преступление раскроется только дома — в тепле. В таком случае деревце нужно на время изолировать — выставить на свежий воздух. Если нарушительницу перевоспитать не удалось, в течение двух недель покупатель имеет право вернуть ее обратно. Это можно сделать даже без чека – его могут заменить показания свидетелей.