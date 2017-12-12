Первым в зал заходит не подсудимая, а ее отец. Любовь Шварцкоп представлять свои интересы не в состоянии — она признана невменяемой. Психиатры заключили, горе-мать, издевавшаяся над приемной дочкой, не ведала, что творит. На лечение женщину собираются отправить за непедагогичное поведение. Любовь Шварцкоп подозревают в издевательствах над шестилетней девочкой, которую она приняла в семью. Сор из избы вынес сожитель — он снял на видео, как приемная мать ремнем наказывает малышку за плохие отметки в школе. С приемной матерью, школьной учительницей, Вероника жила с двух лет. И за все эти годы органы опеки ни разу не усомнились в том, что женщина вменяема — мол, она даже проверки проходила. Однако то, что в этой приемной семье проблемы, окружающие замечали не раз. Медсестра детского сада вспоминает: девочка не единожды приходила с синяками. Но почему-то мер никто не принял. По закону, за судьбой маленькой девочки должны следить и органы опеки, и сотрудники детского сада, и врачи поликлиники. Однако, в итоге малышка осталась один на один с обезумевшей матерью, якобы желавшей ей добра. Новая приемная мама с трудом успокоила воспитанницу. Сама Любовь общаться с журналистами не хочет. По словам адвоката, всё заседание женщина проплакала. Она раскаивается в содеянном и хочет увидеться с теперь уже бывшей приемной дочкой. Но несмотря на раскаяние женщина
Свердловчанка, жестоко избивавшая приемную дочь, признана невменяемой
О том, что в семье проблемы, окружающие знали давно – но отчим решил придать историю огласке только спустя годы истязаний.
Первым в зал заходит не подсудимая, а ее отец. Любовь Шварцкоп представлять свои интересы не в состоянии — она признана невменяемой. Психиатры заключили, горе-мать, издевавшаяся над приемной дочкой, не ведала, что творит. На лечение женщину собираются отправить за непедагогичное поведение. Любовь Шварцкоп подозревают в издевательствах над шестилетней девочкой, которую она приняла в семью. Сор из избы вынес сожитель — он снял на видео, как приемная мать ремнем наказывает малышку за плохие отметки в школе. С приемной матерью, школьной учительницей, Вероника жила с двух лет. И за все эти годы органы опеки ни разу не усомнились в том, что женщина вменяема — мол, она даже проверки проходила. Однако то, что в этой приемной семье проблемы, окружающие замечали не раз. Медсестра детского сада вспоминает: девочка не единожды приходила с синяками. Но почему-то мер никто не принял. По закону, за судьбой маленькой девочки должны следить и органы опеки, и сотрудники детского сада, и врачи поликлиники. Однако, в итоге малышка осталась один на один с обезумевшей матерью, якобы желавшей ей добра. Новая приемная мама с трудом успокоила воспитанницу. Сама Любовь общаться с журналистами не хочет. По словам адвоката, всё заседание женщина проплакала. Она раскаивается в содеянном и хочет увидеться с теперь уже бывшей приемной дочкой. Но несмотря на раскаяние женщина