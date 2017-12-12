Салют под крышей! На Уралмаше сгорел киоск с фейерверками

Когда пиротехника начала взрываться, огонь едва не перекинулся на соседние магазины


К счастью, канонаду услышали прохожие – и вызвали пожарных. Пламя в киоске занялось в начале пятого утра. До фейерверков огонь добрался в считанные минуты, магазин выгорел дотла. Как рассказали очевидцы, из полыхающего здания доносились громкие хлопки. Они не на шутку перепугали жителей соседних домов. Но, как рассказали в МЧС, угрозы распространения огня не было — фейерверки взрывались внутри магазина. Тушить мощное пламя пришлось сразу двум машинам. В пожаре никто не пострадал.

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