Похолодало и на улице, и дома: в многоэтажке на Бардина остыли батареи

Хотя после ремонтных работ на теплотрассе жильцы ждали обратного эффекта.


Проблемы в их доме, жалуются жители, начались после ремонта теплотрассы. Для этого пришлось отключать отопление. Но после работ батареи перестали греть в полную силу. Как оказалось, это общая беда. Пообщавшись с соседями, жители нижних этажей выяснили, что и наверху живется несладко. Звонить коммунальщикам жители не хотят — говорят, бесполезно. А дойти до конторы не всегда получается. Нам удалось дозвониться до управляющей компании. Как выяснилось, там в курсе проблемы — но устранять ее не спешили. После нашего обращения пообещали ускориться.

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